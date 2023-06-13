Томские школьники 13 июня сдадут ЕГЭ по иностранному языку и биологии

В Томской области стартует ЕГЭ по иностранному языку и биологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока вся страна и томичи праздновали День России, томские выпускники 11 класса готовились к сдаче ЕГЭ.

Во вторник, 13 июня, школьники Томской области будут сдавать экзамены по иностранному языку и биологии. Экзамены начнутся в 10 утра.

В этом году сдавать ЕГЭ можно по пяти языкам — китайский, французский, испанский, английский и немецкий.

ЕГЭ по иностранному язык разделен на два дня. В первый день 13 июня выпускники напишут письменную работу. Устная часть намечена на 16 и 17 июня.

В экзамен по биологии входит 29 заданий, разделенные на две части – задания с кратким ответом и развернутым ответом.

Свои результаты по биологии школьники узнают не позднее 28 июня, а баллы по иностранным языкам — до 4 июля.