Национальный праздник Сабантуй отметят в Томской области несколько дней

Национальный праздник Сабантуй пройдет в Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй пройдет 12 июня в Северске, 17 июня — в Эуште и 18 июня — в Черной речке, сообщили в администрации региона.

В Северском природном парке праздник стартует 12 июня в 14:00. Гостей мероприятия ждет концерт творческих коллективов Центра татарской культуры, выступления по борьбе корэш, национальные игры и татарская кухня.

17 июня в 12:00 праздник Сабантуй продет на центральной площади в Эуште. В раках мероприятия запланирован концерт мастеров искусств Республики Татарстан и творческих коллективов Центра татарской культуры, национальные игры и татарская кухня, соревнования по борьбе корэш, где будет разыгран живой баран.

В Черной Речке на территории спортивного комплекса «Томское море» Сабантуй отпразднуют 18 июня в 12:00. Здесь также пройдет концерт мастеров искусств Республики Татарстан, творческих коллективов Центра татарской культуры и Томского района, парад гармонистов, частушечный марафон, конные скачки, национальные игры и татарская кухня.

Пройдут соревнования по гиревому спорту и армрестлингу, также победителю соревнований по борьбе корэш вручат живого барана.