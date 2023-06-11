Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Томск - Мариинск

Фото: УМВД по Томской области

Мужчина погиб посол смертельного ДТП ночью 10 июня на трассе Томск — Мариинск. В полиции рассказали подростки аварии, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла 10 июня около 23:08 минут на 32 км трассы Томск — Мариинск.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Qashqai, водителем которого являлся 38-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Subaru Forester, под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Subaru Forester погиб на месте, водитель автомобиля Nissan и двое пассажиров автомобиля Subaru Forester — 16- летний подросток и 21-летняя девушка с травмами госпитализированы в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел. 8(3822)795-254 или обращаться лично по адресу:Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб 103.