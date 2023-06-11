В Томской области продолжают тушить 22 лесных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесопожарные продолжают тушить 22 лесных пожара в шести районах Томской области. За прошедшие сутки было ликвидировано два возгорания, сообщается в телеграм-канале департамента лесного хозяйства региона.

«В настоящее время продолжаются работы по тушению 22 лесных пожаров в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском и Колпашевском лесничествах. Более половины из них находятся в труднодоступных местах. Тушение огня в таких точках ведется ручным способом. Лесные пожарные прокладывают километры минерализованных полос», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали два лесных пожара в Александровском и Первомайском лесничествах, еще восемь на площади 1414 гектаров удалось локализовать.

Огонь продолжают тушить 483 человека и 35 единиц техники. В их числе 211 привлеченных сотрудников из Архангельской и Новосибирской областей, Приморского края и республики Тыва.

На авиационном мониторинге занято 7 воздушных судов, из которых 3 самолета Ан-2, 4 вертолета Ми-8, а также вызывающий осадки зондировщик Ан-26.

Всего с начала года было потушено 111 лесных пожаров на общей площади 3937,46 гектаров. Огонь тушат с оперативностью в 82,8%. В первые сутки было ликвидировано 92 лесных пожара.