Томичка пыталась передать возлюбленному в колонию 14 телефонов

Телефоны обнаружили в посылке. Фото: пресс-служба УФСИН по Томской области

В Лечебно-исправительной колонии №1 Томска в посылке, которая предназначалась одному из заключенных, обнаружили 14 телефонов, а также зарядные устройства и кабели к ним. Оказалось, что посылку 33-летнему осужденному передала возлюбленная, с которой он познакомился, уже будучи за решеткой.

«Осужденный уговорил женщину передать ему купленные на интернет-сайтах подержанные телефоны», - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Томской области.

Телефоны мужчина планировал продать, а на вырученные деньги обещал купить возлюбленной подарки. Женщина поверила ему и согласилась помочь. Правда, позже выяснилось, что заключенный уже подыскивает новую пассию, чтобы с ее помощью совершить такую же «сделку».

Материалы дела планируют направить в полицию. Женщине грозит наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. А осужденного привлекут к административной ответственности.