Семья пожарного из Томска получила орден «Родительская слава»

У Василия и Гульнары Куренбиных – 10 детей Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Пожарного из Томска Василия Куренбина и его супругу Гульнару наградили орденом «Родительская слава». У многодетных супругов – 10 детей, четыре девочки и шесть мальчиков. Награду им 9 июня вручил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Куренбины – крепкая и дружная семья», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Шестеро детей Куренбиных уже учатся в школе, а четверо – пока на домашнем воспитании. Глава семейства Василий работает водителем 2 пожарно-спасательной части.

Награждение многодетной семьи прошло в рамках торжественного мероприятия, на котором также вручались государственные награды РФ и награды Томской области.