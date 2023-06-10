Депутаты Томской области передали средства связи для бойцов СВО

Депутаты передали средства связи бойцам СВО. Фото: Законодательная дума Томской области

Депутаты Законодательной думы Томской области передали бойцам СВО современные средства связи, новость опубликовали на сайте думы. Скоро комплекты доставят в место дислокации томского батальона, помогут бойцам оперативно взаимодействовать друг с другом.

«Благодаря депутатской поддержке приобрели 20 радиостанций, ретранслятор, полный комплект антенн, зарядные устройства и запасные аккумуляторы», - сообщили в пресс-службе Законодательной думы.

Часть оборудования в зону СВО доставили ранее, вместе с гуманитарным грузом. Его в конце мая отвозили депутаты Александр Куприянец, Юрий Дроздов и Леонид Терехов, которые ездили в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией.