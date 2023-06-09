Томская область находится на 48 месте в России по численности населения

Томская область занимает 48 место среди регионов России по численности населения. Фото: Анна Ковалева

Томская область занимает 48 место среди регионов России по численности населения, подсчитали в Томскстате. На 1 января 2023 года в области проживали один миллион 52 тысячи человек. А население России составляет чуть более 146 миллионов человек.

«Среднедушевые денежные доходы населения Томской области за I квартал 2023 года составили 32502 рубля в месяц», - следует из сообщения на сайте Томскстата с пометкой, что это 43 место в РФ и 4 место в Сибирском федеральном округе.

Средняя зарплата за январь-март 2023 года в Томской области составила чуть более 57 тысяч рублей, это 27 место в России и 4 в СФО.