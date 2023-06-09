Томичей ждет подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Скоро в Томской области ожидается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Фото: управление Роспотребнадзора Томской области

Скоро в Томской области ожидается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, предупреждает управление Роспотребнадзора региона. Также санврачи напоминают, что эта инфекция является очень заразной, и особенно ей подвержены дети от трех до десяти лет.

«Источник инфекции - больной человек, причем у 80% людей заболевание протекает бессимптомно», - уточнили в ведомстве.

В качестве профилактики энтеровируса санврачи советуют чаще мыть руки, есть только вымытые овощи и фрукты, купаться только в разрешенных местах и т.д. При первых признаках болезни нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.