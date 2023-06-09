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НовостиОбщество9 июня 2023 11:31

Ростислава Радзивила снова выбрали председателем Избиркома Томкой области

Тайное голосование состоялось 9 июня
Александра Тайбатрова
Председателем Избирательной комиссии Томской области снова был выбран Ростислав Радзивил. Фото: Избирательная комиссия Томской области

Председателем Избирательной комиссии Томской области снова был выбран Ростислав Радзивил. Фото: Избирательная комиссия Томской области

Председателем Избирательной комиссии Томской области снова был выбран Ростислав Радзивил, об этом сообщается на сайте Избиркома. 9 июня прошло первое оргсобрание Избирательной комиссии нового состава.

«По результата тайного голосования председателем единогласно избран Ростислав Радзивил», - говорится в сообщении.

Кандидатуру Радзивила, который занимал должность председателя избиркома региона с апреля 2021 года, представил член ЦИК РФ Андрей Шутов.

Также на собрании выбрали зампредседателя и секретаря. Заместителем председателя избиркома стала Анна Безшлях, а секретарем комиссии – Маргарита Маевская.