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НовостиОбщество9 июня 2023 11:11

Выпускникам Томска пришли результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе

Узнать свои баллы можно на портале Госуслуг
Александра Тайбатрова
Узнать свои результаты ЕГЭ можно на Госуслугах

Узнать свои результаты ЕГЭ можно на Госуслугах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские выпускники получили результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. Проверить их можно на Госуслугах, сообщается на портале Объясняем.рф. Для этого нужно авторизоваться на Госуслугах, зайти в раздел «Документы», перейти в «Образование».

«В блоке «ЕГЭ» нажмите кнопку «Запросить». Если результаты готовы, они появятся в течение нескольких секунд», - говорится в сообщении Объясняем.рф.

Как правило, результаты ЕГЭ на Госуслугах появляются через 10 дней после экзамена.

Напомним, что в Томской области определены первые стобалльники по ЕГЭ.