ЗАГСы Томской области изменят график работы в День России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отделы ЗАГС Томска и Томского района 12 июня изменят график работы из-за празднования Дня России, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС.

В понедельник, 12 июня, в нерабочий праздничный день, обратиться по вопросам регистрации рождения и смерти можно в отдел ЗАГС по улице Розы Люксембург, 18а, кабинет № 22, телефон 469-329. Принимать томичей будут с 9:00 до 17:00 без перерыва.

«В иных органах ЗАГС области в связи с празднованием Дня России - 12 июня, а во Дворце бракосочетаний города Томска и 13 июня прием граждан осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Напомним, отделения «Почты России» в Томской области не будут работать 12 июня в День России. Этот день станет выходным днём для всех почтовых отделений региона. Также больницы региона будут работать по особому графику.