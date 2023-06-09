Стал известен прогноз погоды на День России в Томске

Фото: Ксения Высотина

В предстоящие праздничные выходные средняя температура в Томске оставит +22 градуса, также ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на 10 июня в областном центре ожидается кратковременный дождь, температура составит +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, преимущественно будет без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Ночью 11 июня ожидается от +8 до +10 градусов, днем потеплеет до +23…+25. Ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с.

На День России 12 июня в городе ночью столбики термометров буду показывать +9…+11 градусов, днем — от +23 до +25. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 3-8 м/с, с усилением до 15-20 м/с.