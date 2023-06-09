Прокуратура выявила нарушения на детских площадках Тегульдетского района

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Прокуратура обязала глав четырех сельских поселений Тегульдетского района устранить нарушения на детских игровых площадках, сообищил в региональном ведомстве.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой во всех сельских поселениях района были выявлены нарушения при эксплуатации детских игровых площадок.

«Установлено, что земельные участки, на которых располагаются объекты, надлежащим образом не оформлены. Кроме того, детские площадки не обеспечены информационными табличками с правилами и возрастными требованиями при пользовании оборудования, а также необходимыми номерами телефонов», — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представления главам четырех сельских поселений внесла об устранении нарушений.

Устранение нарушений стоит на контроле в надзорном ведомстве.