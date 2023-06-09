Томские больницы будут работать по особому графику в выходные дни

Томские больницы изменят график работы в праздничные дни. Фото: Ксения Высотина

С 10 по 12 июня больницы и поликлиники Томской области будут работать по особому графику из-за праздничных дней. Об этом сообщили в обладминистрации.

Экстренную медпомощь томичи смогут получать круглосуточно независимо от места проживания.

Работа «скорой помощи» в областном центре и районах останется круглосуточной и без изменений. Вызвать бригаду врачей можно с городского телефона 03, с мобильного 103. По этим же номерам можно узнать работу дежурного стационара по «скорой».

Травматологические пункты будут работать также круглосуточно. С детьми можно будет обратиться в БСМП № 2. Взрослым помощь окажут в горбольнице № 3, в поликлинике № 10, в МСЧ №2, а также в ЦСМ «Клиника больничная».

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в областной клинической больнице. Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ. При острой зубной боли взрослым и детям помощь в круглосуточном режиме окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

Взрослые смогут обратиться в эту поликлинику с 10 по 12 июня.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 10 июня — в МСЧ №2 и в поликлинике №1, 11 июня – в больнице №2 и в поликлинике № 10, 12 июня - в горбольнице № 3 и в поликлинике ТНЦ СО РАН.