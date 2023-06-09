Жители Томска будут отдыхать три дня в честь Дня России

Фото: Наталья Качановская

Жители Томска 9 июня отработают последний день перед длинными выходными. В понедельник томичей ждет официальный выходной в честь Дня России.

В этом году работающие томичи с пятидневной рабочей недели отдохнут в субботу, воскресенье и понедельник - 10, 11 и 12 июня.

12 июня стало праздничной датой с 1992 года как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

С 2002 года государственный праздник стал носить название День России.

Чаще всего в этот день юные жители страны получают паспорта. В прошлом году на площади у БКЗ играл оркестр, был дан официальный старт трудовому семестру студотрядов, губернатор Владимир Мазур вручил нескольким 14-летним омичам первый в их жизни паспорт.

Программа празднования Дня России в 2023 году на данный момент не опубликована.