Плановые отключения света пройдут в Томске 9 июня

В Томске пройдут плановые отключения электричества в пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 9 мая, энергетики оставят без света пять улиц в Томске. Это связано с плановым ремонтов оборудования. Электричество начнут отключать с 9 утра. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 09:00 до 16:30 света не будет на улице Ивана Черных, 94-96,96 стр.22,96-е,96/8,96/22,127.

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся адреса:

пер. Больничный, 4-6,9-2;

пер. Мариинский, 3,5*,7,8,8-а,8-б;

ул. Яковлева, 28-30;

ул. Дзержинского, 5,5/1.