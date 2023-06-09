В Томске в июне планируют открыть филиал Всемирного русского народного собора

Фото: Наталья Качановская

В Томске планируют открыть региональное отделение Всемирного русского народного собора в июне 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя собора Константина Малофеева.

«В стране существует 63 отделения Всемирного русского народного собора. В ближайшее время откроем в Тамбове и Томске», — сказал Малофеев.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Томской епархии протоиерей Андрей Туров отметил, что благодаря открытию отделения планируется налаживать диалог с молодежью из-за того, что Томск является университетским городом.

Всемирный русский народный собор создали в 1993 году. Объединяет всех русский людей независимо от страны проживания и политических взглядов. С 2009 года глава собора — Святейший Патриарх Кирилл.