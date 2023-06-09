Гроза и +30 градусов ожидаются в Томске в пятницу

Фото: Наталья Качановская

В пятницу, 9 июня, в Томске ожидается кратковременный дождь, гроза и +30 градусов жары, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем 9-14 м/с, местами усиление ветра 15-20 м/с, при грозах шквалистые порывы до 25 м/с. Воздух прогреется до +28…+30 градусов.

По области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, град. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами усиление ветра 15-20 м/с, при грозах шквалистые порывы до 25 м/с. Температура днем составит +18…+23°С, местами +25…+30°С, по крайнему востоку до +35°С.