В Томской области хотят увеличить потребление метана на транспорте в два раза в 2024 году

Сейчас на метане работают 70% автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Фото: Анна Ковалева

В Томской области к 2024 году в Томской области планируют увеличить потребление метана на транспорте в два раза. Такое решение было принято на конференции «Развитие рынка газомоторного топлива в Томской области», сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня пассажирский транспорт – основной потребитель компримированного природного газа в Томской области», - говорится в сообщении на сайте администрации Томской области.

70% автобусов уже ездят на метане. Благодаря этому перевозчики значительно экономят. Например, только на топливо для одного автобуса тратится почти на полмиллиона в год меньше. В регионе работают пять газозаправочных станций «Газпром газомоторное топливо»: четыре – в Томске и одна – в Северске. В планах – строительство еще двух таких заправок.