За неделю в Томской области от клещей пострадали более 2500 человек

За неделю, с 1 по 7 июня, 2557 томичей пострадали от клещей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За неделю, с 1 по 7 июня, 2557 томичей пострадали от клещей, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Томской области. Из всех обратившихся 410 – это дети. Больше всего пострадавших в Томске – 1483 человека, в том числе 225 детей.

«С начала эпидсезона в медицинские организации Томской области уже обратились 8625 человек. Из них 1791 – дети», - подсчитали в ведомстве.

Причем, как отмечают санврачи, из всех обратившихся только 1592 человека были привиты от энцефалита. В то время как именно вакцинация является наиболее надежной защитой от этого опасного заболевания. Всего в Томской области привились от клещевого энцефалита 45 тысяч человек. А от клещей обработаны более 1900 гектаров территории.