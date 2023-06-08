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НовостиОбщество8 июня 2023 7:25

В Томске завершены поиски пропавшей 15-летней девочки

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает
Алёна Мищенко
В Томске нашли пропавшую 15-летнюю девочку.

В Томске нашли пропавшую 15-летнюю девочку.

Фото: Ксения Высотина

В Томске нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Ее жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном УМВД. Школьница исчезла еще 6 июня, с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Напомним, ориентировка на поиск подростка появилась 7 июня. Девочка ушла из дома на улице Иртышской в Томске еще 6 июня. На следующий день к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетней, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении девушки не совершалось», — сообщили в полиции.

Также в УМВД поблагодарили всех неравнодушных томичей, представителей СМИ за помощь в проведении поисков.