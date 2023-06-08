Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 6:43

Томские почтовые отделения изменят график работы в день России

12 июня станет выходных днем
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Отделения «Почты России» в Томской области не будут работать 12 июня в День России. Об этом сообщили в администрации региона.

Этот день станет выходным днём для всех почтовых отделений региона.

«В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ», — говорится в сообщении.

Узнать график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение томичи могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.