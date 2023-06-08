Житель Томской области выловил краснокнижного осетра на полмиллиона рублей

Фото: УМВД по Томской области

Житель Томской области выловил на реке Обь, с помощью рыболовной сети, краснокнижного осетра на полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение от представителя рыбоохраны о том, что в районе деревни Ласкино Парабельского района в лодке обнаружены рыба осетровой породы.

Полицейские установили подозреваемого в незаконном вылове рыбы. Им оказался ранее не судимый 58-летний житель Парабельского района.

«В ходе осмотра моторной лодки, полицейские изъяли рыболовную сеть и один экземпляр сибирского осетра, занесенного в Красную Книгу Российской Федерации. Со слов подозреваемого, он находясь на реке Обь выловил рыбу при помощи сетей», — говорится в сообщении.

Ущерб государству составил около полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.