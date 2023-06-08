Кот Лаки стал победителем 12 недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

Стал известен победитель двенадцатой недели конкурса «Главный котик Томска 2023», сообщает «АиФ-Томск». Им стал котик по кличке Лаки. За питомца отдали свои голоса 3 186 томичей. Благодаря этому котик попал в финал конкурса.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

Голосование за следующих участников началось 5 июня. Еженедельный выбор котиков пройдет до 16 июня. Уже 20 июня будет объявлен победитель конкурса. Следующее голосование стартует 13 июня.