В Томской области отменил COVID-ограничения для магазинов и общепита

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По всей России отменил COVID-ограничения для магазинов и общепита. Роспотребнадзор отменил усиленный режим дезинфекции для заведений общепита и магазинов.

Уточним, что речь идет об отмене: усиленного дезинфекционного режима в заведениях общепита и магазинах; обязательного медицинского наблюдения за гражданами Китая или вернувшимися оттуда; обязательного обследования на COVID-19 жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев; проведения лабораторных исследований на коронавирус для лиц, приехавшим из Европы, обратившихся с симптомами простуды.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре отметили, что департаменту здравоохранения больше не нужно иметь в достаточном количестве расходные материалы, которые необходимы для проведения лабораторных исследований на COVID-19, дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.

Также добавим, что постановление, согласно которому регионы могли самостоятельно устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий. Однако это не значит, что такой запрет снят: мера по-прежнему остается на усмотрение самих субъектов, поскольку действует указ президента Владимира Путина.