Жительница Томска на отдыхе в Алтайском крае застала температуру до +53 градусов

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Жительница Томска Марина (имя изменено) в разгар аномальной жары отправилась на знаменитое соленое озеро Кучукское в Алтайском крае. На отдыхе томичка застала максимальную температуру +53 градуса, пишет «МК в Томске».

«Мы с молодым человеком выехали днём в субботу на автомобиле, взяли попутчиков через приложение. Вчетвером в машине чувствовали себя как на сковороде, ехали с открытыми окнами, периодически включая кондиционер», - рассказала Марина.

В воскресенье томские путешественники поехали на знаменитое местное солёное озеро Кучукское. Вода в нем имеет розовый оттенок, обладает целебными свойствами, а в состав жидкости входят йод, магний и натрий. На дне озера и по берегу - лечебная грязь - сульфидная, иловая.

В тот день, по словам томички, температура воздуха достигла +43 градусов. Семья отправилась плавать в самое пекло. На солнце они находились около часа. На следующий день проснулись с сильными ожогами и покраснениями на коже, несмотря на то, что пользовались кремом от загара SPF-50.

«У моего молодого человека боли прошли через сутки. У меня держатся уже четвёртый день. На следующий день вечером мы отправились плавать уже ближе к вечеру, после 18:00», - поделилась томичка.

Марина призналась, что физически сложно отправиться куда-то в такую погоду. В среду, 7 июня, столбик термометра достиг уже +53 градуса. Возможно он мог подняться выше, но дальше он просто закончился.