Пятилетний мальчик пострадал после ДТП в Стрежевом

Фото: УМВД по Томской области

В Стрежевом в среду, 7 июня, столкнулись автомобили Nissan и Ford. В результате аварии пострадал пятилетний мальчик, который находился в одном из авто, сообщили в УМВД по Томской области.

Столкновение автомобилей Nissan и Ford произошло 7 июня около 19 часов в районе улицы Буровиков.

«По предварительным данным, около 19 часов 70-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество автомобилю Форд под управлением 27-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП разовая медпомощь была оказана пятилетнему мальчику, который находился в автомобиле Ford на заднем пассажирском сидении и перевозился без детского кресла.