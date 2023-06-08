Более 2 тысяч томских школьников 8 июня сдают ЕГЭ по обществознанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 8 июня школьники приступили к сдаче единого государственного экзамена по обществознанию. Среди выпускников его сдадут более 2 тысяч человек, сообщили в администрации региона.

В этом году ЕГЭ по обществознанию принимают 33 пункта проведения экзаменов. Время экзамена составляет 3 часа 30 минут.

Экзамен состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, которые различаются формой и уровнем сложности. Первая часть содержит 16 заданий с кратким ответом, вторая — 9 заданий с развёрнутым ответом.

Результаты ЕГЭ по обществознанию будут известны не позднее 23 июня.