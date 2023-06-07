Мэрия Томска вновь оповестила горожан о надвигающейся аномальной жаре

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Мэрия Томска вновь сообщила в своем Telegram-канале о штормовом предупреждении связанном с аномальной жарой. 8-9 июня вновь ожидается жара.

"По информации Томского ЦГМС 8 и 9 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше", - говорится в сообщении.

Администрация напоминает о действии особого противопожарного режима. В этот период запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.