Участок улицы Никитина перекроют в Томске до 13 июня из-за аварийных работ

Фото: Наталья Качановская

В Томске 13 июня перекроют участок улицы Никитина от улицы Киевская до улицы Тверская из-за аварийного ремонта сетей, сообщили в мэрии.

«В период до 20:00 13 июня будет перекрыт участок ул. Никитина от ул. Киевская до ул. Тверская. В это время АО «Томск РТС» будет проводить аварийный ремонт сетей», — говорится в сообщении.

Автомобили будут двигаться в соответствии с временными знаками.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.