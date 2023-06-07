В Томске в квартире на Кольцевом проезде лопнула бутылка с аммиаком

Фото: томская поисково-спасательная служба

В Томске в одной из квартир в жилом доме на проезде Кольцевом лопнула бутылка с аммиаком из-за высокой температуры воздуха. Спасатели произвели дезинфекцию места хранения бутылки, сообщает томская поисково-спасательная служба.

Вызов о наличии устойчивого запаха аммиака поступил спасателям 6 июня в 20:43. За помощью обратился взволнованный житель квартиры на проезде Кольцевом.

На месте происшествия спасательная группа включилась в изолирующиеся дыхательные аппараты и начала обследование квартир в подъезде, включая чердак.

«Источником запаха оказалась находящаяся в квартире заявителя литровая бутылка с аммиачной водой, лопнувшая от возникшего давления по причине высокой температуры воздуха. Предельно допустимая концентрация аммиака в атмосферном воздухе превышала норму в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

Спасатели продезинфицировали место хранения бутылки и розлива гидрата аммиака, после этого бутылка с токсичным веществом была утилизирована.