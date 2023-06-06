В Томске начались поиски 45-летней женщины

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на 45-летнюю Жанну Айрих (Воробьеву). Где она находится, неизвестно с 4 июня. Рост женщины составляет 165 сантиметров, у нее темно-русые волосы и зеленые глаза.

«Была одета в черные лосины, футболку и кроссовки и синюю жилетку», - следует из описания в ориентировке.

Всех, кому что-то известно о пропавшей, просят звонить по бесплатному и круглосуточному номеру 8-800-700-54-52.

Ранее в Томске за несколько часов нашли пенсионера с потерей памяти.