В Томске решили включить в программу «Дом за рубль» каменные здания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Думы Томска приняли решение о включении каменных зданий, которые обладают историко-культурной ценностью, в программу «Дом за рубль». Решение было принято на заседании гордумы 6 июня.

«На территории города находится не менее 166 таких зданий, и некоторые частично или полностью находятся в муниципальной собственности», - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В частности, в документе перечисляются дома по следующим адресам: улица Большая Подгорная, 41/1, улица Гоголя, 50/2, улица Розы Люксембург, 33/1 и 49/2, площадь Соляная, 9/1. Они полностью расселены, либо их сейчас расселяют. Соответственно, эти дома могут быть включены в программу «Дом за рубль».

Напомним, что программа «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторы за свой счет реставрируют старинные здания, и за это получают льготную стоимость аренды, вплоть до одного рубля за год. Семь «Домов за рубль» планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще 12 домов по программе выставлены на торги.