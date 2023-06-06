Губернатор Мазур призвал томских производственников активнее готовить новые кадры

Томских производственников призвали активнее готовить новые кадры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе аппаратного совещания губернатор Томской области Владимир Мазур оценил, как в регионе реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Пресс-служба администрации Томской области отметила, что высокую оценку получили «Сибагро» и РЖД, которые инвестируют в подготовку молодых кадров для себя. При этом четыре предприятия от участия в проекте отказались.

«В Томской области процент трудоустройства выпускников в системе среднего профессионального составляет почти 80%. Но это не предел, учитывая дефицит рабочих кадров», - подчеркнул губернатор.

Руководитель региона призвал производственников Томской области и отраслевым заместителям усилить работы по подготовке молодых кадров для предприятий.

Напомним, что металлообрабатывающие компании Томской области нуждаются в новых сотрудниках.