Из Томска запустили полеты до Нижнего Новгорода

Томичи смогут улететь до Нижнего Новгорода прямым рейсом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» со 2 июня приступила к выполнению прямых рейсов из Томска в Нижний Новогород. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полет будет осуществляться на самолете Bombardier.

«Выполнение рейсов стало возможным благодаря программе государственной поддержки и субсидирования из бюджета Томской области и федерального бюджета», — рассказывали в пресс-службе томского аэропорта.

В понедельник самолет будет вылетать из Томска в Нижний Новогород в 12:40, в пятницу — в 17:10. Данный маршрут будет работать до 29 сентября.

Купить билет можно на сайте авиакомпании, на официальном сайте Аэропорта ТОМСК и в авиакассах города.