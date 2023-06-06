Трактор сгорел 5 июня в Томской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Первомайское Томской области в понедельник, 5 июня, сгорел трактор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании трактора на улице Гончарова поступило 5 июня в 10:42. Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты.

«В результате пожара выгорел салон трактора, оплавилась панель управления», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Огонь был потушен в 10:48.