Около 30 жалоб на качество воды из-под кранов поступило от жителей Томского района

Жители Томского района жалуются на качество воды из под крана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порядка 30 жалоб на качество воды из под крана поступило в администрацию Томского района за сутки. Причиной этому местные власти называют большой забор воды из-за жары.

В социальных сетях появляются многочисленные жалобы на качество воды. В кранах местных жителей течет вода темно-оранжевого цвета.

Ситуацию прокомментировали в администрации Томского района.

«Приходит большое количество жалоб на качество или вовсе отсутствие водоснабжения. Только через социальные сети за сегодня их поступило около 30. Сказывается жаркая погода, идет большой разбор воды. Во многих населенных пунктах скважины не справляются», — говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации власти ведут ведут работы. Так, в Зональненском сельском поселении специалисты ремонтируют и промывают скважины. Работы должны были быть завершены 5 июня в 20:00.

В Корниловском сельском поселении для улучшения качества водоснабжения в пятиэтажных домах села Корнилово в субботу, 3 июня, была запущена вторая скважина. Для полного запуска и промывки системы требуется несколько дней.

В Воронинском сельском поселение в деревне Воронино ведется полная реконструкция станции водоочистки. Работы планируется завершить до 14 июня.

В Калтайском сельском поселени за несколько дней специалисты расконсервируют и запустят резервную скважину.

В Малиновской сельском поселении до конца июня будет установлена и запущена в работу станция водоочистки в селе Малиновка.

В Копыловском и Турунтаевском сельских поселениях специалисты ведут работы по запуску резервных скважин.

При возникновении перебоев жители могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию либо оставить обращение по телефону ЕДДС Томского района (3822) 40-11-22.