Посевная кампания в Томской области завершается

В семи районах посевную уже завершили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посевная кампания в Томской области близится к завершению, отчитались в администрации Томской области. При этом в семи районах посевную уже завершили – это Кривошеинский, Колпашевский, Молчановский, Томский, Чаинский, Бакчарский и Первомайский районы. Еще четыре района – Шегарский, Кожевниковский, Асиновский и Зырянский – выполнили план более чем на 90%.

«Томские хозяйства полностью посеяли пшеницу и горох, досевают овес, ячмень и гречиху», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

При этом план посева кукурузы и гороха даже перевыполнили. Приближается к 100% сев рапса.

Овощи посадили примерно на 69% площадей от запланированных. По отдельным культурам эти цифры выше: капусту посадили на 123 гектарах, что составляет 72% от плана, а картофель – на 1315 гектарах (87% от плана).