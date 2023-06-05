В Томской области начали ремонтировать дорогу к Синему Утесу

Подрядчик приступил к фрезированию старого дорожного покрытия Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томкой области по нацпроекту начали ремонтировать участок дороги Томск – Аникино – Ярское и подъезд к Синему Утесу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона. Отремонтировать предстоит 2,45 километра дороги, которая ведет как к поселку, так и к популярному санаторию и уникальному природному памятнику.

«Подрядчик на прошлой неделе приступил к фрезированию старого дорожного покрытия», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

После этого на дороге уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, обустроят остановку для автобусов, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Также возле школы поселка Синий Утес сделают искусственные неровности.

Напомним, что в Томской области начали ремонтировать дорогу к монастырю села Могочино.