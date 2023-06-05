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НовостиОбщество5 июня 2023 12:32

В ОЭЗ «Томск» начнут строить инжиниринговый центр в 2023 году

В июне объявят конкурс на выбор подрядчика
Александра Тайбатрова
В 2023 году в ОЭЗ «Томск» начнут строить инжиниринговый центр

В 2023 году в ОЭЗ «Томск» начнут строить инжиниринговый центр

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в особой экономической зоне «Томск» начнут строить новый инжиниринговый центр. По информации пресс-службы администрации Томской области, уже в июне объявят конкурс на выбор подрядчика.

«Проектно-сметная полностью готова и прошла госэкспертизу, смета пересчитана в ценах 2023 года», - следует из сообщения на сайте обладминистрации.

Всего планирует построить около 6000 квадратных метров лабораторных площадей. Благодаря этому хотят ликвидировать дефицит помещений, а также привлекать новых резидентов ОЭЗ. Сейчас лабораторные площади в особой экономической зоне заняты на 91%, а офисные – на 67%. Планируется, что строительство инжинирингового центра позволит укрепить связи между вузами и предприятиями.

Напомним, что выручка резидентов ОЭЗ «Томск» по итогам 2022 года увеличилась в два раза.