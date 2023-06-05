Томский аллерголог Зиннатова рассказала о распространенных видах аллергии

Аллергия может проявляться в разных симптомах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением теплой погоды от аллергии начинают страдать многие люди. Аллергия может проявляться по-разному, а о самых распространенных ее видах «АиФ-Томск» рассказала врач аллерголог-иммунолог центра «Инвитро», кандидат медицинских науки Елена Зиннатова.

«Больше всего летом распространена аллергия на пыльцу ветроопыляемых растений. В России три сезона цветения последовательно сменяют друг друга: весной цветут береза, дуб, ольха и другие деревья. В начале и середине лета – луговые злаковые растения, а в коне лета – полынь, лебеда и другие сложноцветы», рассказала Елена Зиннатова.

Также люди, у которых есть аллергия на пыльцу, могут реагировать и на аллергены в пище. Нередко аллергию могут вызвать укусы насекомых, а также споры плесневых грибков и дерматитов. Чтобы определить, есть ли аллергия, необходимо проследить связь между проявлением симптомов и употребление какого-то продукта, либо сезоном цветения определенного растения.

А чтобы избавиться от аллергической реакции, Елена Зиннатова посоветовала использовать три подхода. Первый – это минимизировать контакты с аллергеном, второй – лечить симптомы аллергии, и третий – иммуно-специфическое лечение. Лечение, как правило, длится долго, в среднем не менее трех лет, а эффект от него будет сохраняться от семи до 10 лет. После чего курс лечения необходимо будет повторить. При симптомах аллергии нужно обратиться к специалистам для диагностики и оптимального лечения.