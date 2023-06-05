В Томске синоптики обещают жару до +37 градусов в понедельник

В Томске ожидается жара до +37 градусов в понедельник. Фото: Ксения Высотина

Неделя в Томске начнется с аномальной жары до +37 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет переменная облачность, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +35…+37 градусов.

В Томской области существенных осадков также не прогнозируется. Ветер северо-западный 3-8 м/с, с усилением 16 м/с. Температура днем составит +33…+38°С, при облачности +27…+32°С.