В Томске аквалангисты очистили дно Белого озера

Фото: Дмитрий Еланаков

Дно Белого озера в Томске стало чище. Клуб аквалангистов ТУСУРа "Наяда" и дайв-клуб ТПУ "Афалина" провели мероприятия по очистке воды.

О том, как проходила подготовка дайверов к погружению, смотрите в нашем фоторепортаже с места событий.

Фото: Дмитрий Еланаков

Для того, чтобы очистить озеро под водой, аквалангисты используют специальное оборудование, в том числе мощные фонари. Как отмечают дайверы, видимость на дне озера почти нулевая. Кроме того, по словам активистов, одной из самых интересных и опасных находок была найденная на дне Белого озера боевая граната.

Фото: Дмитрий Еланаков

Субботник на Белом озере проходил не только под водой, но и на берегу, принять участие и помочь в уборке общественного пространства мог каждый желающий. Отмечается, что в рамках гранта от Росмолодежи в июне также будут очищаться озера Игуменское и Боярское.

Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков