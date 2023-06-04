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НовостиОбщество4 июня 2023 10:00

На Белом озере Томска состоялся творческий этап конкурса «Прояви себя»

Со сцены прозвучали стихотворения и песни
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Белом озере состоялся творческий этап конкурса «Прояви себя». Со сцены прозвучали стихотворения и песни, сообщает пресс-служба мэрии.

"Главной целью фестиваля является сплочение всех обществ Октябрьского района и создание условий для творческого развития инвалидов всех возрастов. На сцене мы видели и взрослых, и детей, которые показывали удивительные творческие номера. Это люди с открытой душой, замечательно, что мы можем собрать их на одной сцене и поделиться их творчеством с томичами", - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский.

В администрации добавили, что со сцены прозвучали стихотворения и песни, был представлен номер жестового пения, также участники фестиваля исполнили творческие номера. Кроме того, была проведена выставка декоративно-прикладного творчества.