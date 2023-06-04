Более 40% школьников Томской области являются злоядными курильщиками

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Томской области посчитали людей, которые являются курильщиками. Выяснилось, что среди работающего населения курильщиками являются 65% мужчин и более 12% женщин. Молодежь тоже не отстает – курят 40% студентов и 45% учеников школ.

Как рассказывает департамент здравоохранения, ссылаясь на врача-пульмонолога Анну Тетеневу, на фоне снижения потребления табака у мужчин (от 60 до 49%) и у женщин (от 22 до 14%), появилась новая тенденция, и получила широкое распространение - это употребление электронных сигарет: вейп, айкос и кальян.

"Зависимость в подавляющем большинстве случаев развивается очень быстро. Последствия курения могут быть очень серьёзными, и сначала почти незаметными: голосовые связки воспаляются и голос грубеет, становится хриплым, в слюне уменьшаются пищеварительные ферменты, что плохо влияет на пищеварение, зубы желтеют, появляется неприятный запах изо рта, запахом также пропитываются руки, волосы, одежда, чаще появляется кашель, ухудшается обоняние и вкусовые качества", - рассказывает специалист.

Врач напомнила, что курение приводит к таким заболеваниям, как:

-рак гортани, губ, языка, пищевода, легких, желудка и других органов;

- эмфизема легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), бронхит, пневмония;

- стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт;

- облитерирующий эндартериит или тромбоз нижних конечностей;

- аневризма аорты;

- гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.