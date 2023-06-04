В Томской области животные стали чаще выходить на дороги

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В Томской области участились выходы диких животных на трассу. Администрация региона предупредила водителей об опасности.

"В прошлом году на участках региональных дорог, пересекающихся с маршрутами миграции диких животных, были установлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки. Данные меры приняты в связи с возросшим числом ДТП с участием крупных животных, в том числе с пострадавшими и погибшими взрослыми и детьми", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что водителям, попавшим в ДТП с участием животного, необходимо заявить о случившемся в ГИБДД, при необходимости вызвать скорую помощь, до приезда спецслужб оградить место происшествия.