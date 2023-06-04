В Колпашево в результате ДТП сильно пострадал 30-летний мужчина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Колпашево в результате ДТП сильно пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, 14 июня 2023 года около 07 часов 08 минут в районе дома № 107 по улице Мира города Колпашево, 32-летний мужчина-водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Toyota Corolla», на крыше которого находился пассажир. При совершении маневра мужчина не устоял на ногах, и упал на проезжую часть", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия 30-летний пассажир автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение с травмами, относящихся к категории тяжкого вреда здоровью.