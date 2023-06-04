Жителям Томска рассказали о способах избегания аллергии на тополиный пух

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Томичам, которые страдают от аллергии на тополиный пух, посоветовали в жаркие дни и ветреную погоду проводить больше времени в помещении. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на врача-аллерголога Татьяну Ершову.

«Помимо этого пух берет на себя почти любые загрязнения – пыль в воздухе, выхлопы от автомобилей, аэрозоли. Все это в совокупности вызывает у некоторых людей поллиноз – то есть, защитную реакцию организма, выражающуюся в отёке слизистых оболочек, насморке и чихании», - говорит врач.

Поимо этого, специалист отмечает, что можно применять одноразовые или многоразовые назальные фильтры, которые используются при выходе на улицу. Одноразовые после применения необходимо утилизировать, а многоразовые - промыть.

Для приема определенных препаратов необходимо назначение врача, поэтому лучше обратиться в больницу при признаках аллергии.