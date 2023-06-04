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НовостиОбщество4 июня 2023 3:00

В Томской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса

Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с 4 по 5 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, сообщают в региональном гидрометцентре.

"04.06.23-05.06.23 по области сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

04.06–07.06 по области и городу ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше, местами сильная жара +35°С и выше", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 июня синоптики обещают днем +31…+33 °С.